Донецк, 15 апреля 2020, 17:39 — REGNUM ДНР и Украина могут провести очередной обмен пленными 16 апреля, заявила уполномоченный ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 15 апреля «Донецкое агентство новостей».
По неподтверждённым данным, обмен может состояться около 16:00 на пункте пропуска «Майорское».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины заявили, что подготовка к обмену пленными близка к финалу. Согласовываются списки и логистика обмена.
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