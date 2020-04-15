Донецк, , 17:39 — REGNUM ДНР и Украина могут провести очередной обмен пленными 16 апреля, заявила уполномоченный ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 15 апреля «Донецкое агентство новостей».

«Обмен пленными должен состоятся 16 апреля», — рассказала она.

По неподтверждённым данным, обмен может состояться около 16:00 на пункте пропуска «Майорское».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины заявили, что подготовка к обмену пленными близка к финалу. Согласовываются списки и логистика обмена.

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