Минск, , 17:35 — REGNUM Проблемы у граждан Белоруссии и обиды у официального Минска возникают из-за нереализованности подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в опубликованном сегодня, 15 апреля интервью белорусскому порталу tut. by заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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Отвечая на вопрос журналиста, российский посол прокомментировал высказанную ранее обиду главы МИД Белоруссии Владимира Макея: якобы Москва не предприняла мер для вывоза граждан Белоруссии из третьих стран в ситуации пандемии. Белорусский министр, а до этого и Александр Лукашенко эмоционально рассказывали, как в российские самолёты не пропускали граждан Белоруссии.

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«Вот эта ситуация [с эвакуацией белорусов] проявила, что прописанный статус белорусского пассажира как гражданина Союзного государства Белоруссии и России недостаточный», — констатировал Мезенцев.

Он сообщил, что «мы сейчас ищем подтверждение недостаточно братского или невнимательного отношения к гражданам Белоруссии».

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«Я допускаю, что в режиме стресса, форс-мажорных обстоятельств одно из известных турагентств вело себя не вполне адекватно, и в какой-то степени в считанные часы российским авиаперевозчикам нужно было наработать новый опыт. Но также скажу, что буквально в считанные дни нормативная база, которая определяла ограничения на въезд-выезд из Российской Федерации, была изменена. И по прямому поручению премьера Мишустина вице-премьер Оверчук издал распоряжение, которое обязывало Росавиацию брать на борт вывозных рейсов, и там важна формулировка, «белорусских пассажиров — граждан Союзного государства Белоруссии и России», — рассказал Мезенцев.

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«И вот я вам скажу, это мое личное мнение, я ни с кем не советовался, мне никто не поручал этого говорить, если бы мы к этому рубежу подошли, имея большую правовую обоснованность статуса гражданина Союзного государства, ничего подобного мы бы сейчас не испытывали», — добавил посол России.

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Напомним, 22 марта 2019 года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в белорусско-российских отношениях «в нашем понимании не может идти речь ни о каком объединении». При этом, по словам главы МИД, следует скрывать от граждан реальное положение дел и «не выплескивать в публичное пространство те или иные спорные вопросы» отношений между Минском и Москвой.

В том же 2019 году Александр Лукашенко наложил вето на парафированные правительствами Белоруссии и России «дорожные карты» по углублению экономической интеграции, тем самым заблокировав реализацию подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Также в декабре 2019 года, во время круглого стола «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько обратил внимание на риск безвозвратной потери Белоруссии. Он констатировал отсутствие гуманитарной повестки интеграции, что «является следствием отсутствия у РФ стратегии в отношении стран СНГ», а также риск обнуления Минском обязательств перед Россией после белорусской президентской кампании 2020 года.

Участвовавший в экспертном мероприятии главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров констатировал: «Россия не имеет политической воли защищать свои интересы в отношениях с Белоруссией». Он высказал такое мнение: «Надо ставить двусторонние отношения на твердую основу ответственного союзничества и перестать подкармливать националистического врага возле сердца. То, что режим Лукашенко идет по украинскому пути, уже говорят все хором, кроме штатных пропагандистов. Националистическая эволюция режима Лукашенко неизбежна. У РФ нет возможности для бесконечной капитуляции перед лукашенковским шантажом. И те договоренности, которые достигнуты в рамках переговоров лидеров России и Белоруссии, не будут выполняться Минском во всей полноте».