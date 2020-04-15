Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Поддержку претенденту на президентское кресло в США от Демпарии Джо Байдену выразила 15 апреля его соратник по партии и бывший претендент на роль кандидата в президенты Элизабет Уоррен в Twitter.

Уоррен «Сегодня я с гордостью поддерживаю Джо Байдена в качестве кандидата в президенты Соединённых Штатов».

Она пояснила, что считает Байдена способным вернуть гражданам страны веру в хорошее правительство. Байден в своё время, подчеркнула она, «помог нашей стране восстановиться».

Отметим, Уоррен ставит Байдену в заслугу его работу на посту вице-президента США. Она подчёркивает, что Байден помог США преодолеть последствия кризиса 2007−2009 гг., запущенного обвалом ипотечных акций.

Так что, по её мнению, Байден справится с последствиями и нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уоррен сняла свою кандидатуру в рамках президентской кампании 2020 года в начале марта. Байден является наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Демпартии.

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