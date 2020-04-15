Минск, , 17:20 — REGNUM Белоруссия закупает российскую нефть без премии в цене. Об этом в опубликованном сегодня, 15 апреля интервью белорусскому порталу tut. by заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Отвечая на вопрос, по какой цене Белоруссия закупает в апреле российскую нефть, представитель официальной Москвы сказал: «По цене не знаю. По итогам обращения президента Белоруссии к регулятору и нефтяным компаниям, изъята премия [из цены на нефть]. Это значимый показатель, а мы не умеем об этом сказать, а порой не хотим. Но если хозяйствующий субъект в пользу поддержки особых отношений, в пользу сохранения своих стратегических интересов на том или ином рынке той или иной страны, отказывается от сиюминутной прибыли, значит, он выстраивает отношения в долгую. Это еще одно подтверждение стратегического характера наших отношений».

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«Не хочу называть вам те цифры, которые характеризуют объем той поддержки, де-факто финансовой поддержки, которая была оказана экономике Белоруссии Россией. Это не в укор, ни в коем случае, и не в претензию, это просто факты, которые надо помнить и учитывать», — продолжил Мезенцев.

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Он также отметил: «На протяжении многих и многих лет Россия, поддерживая уникальный союзнический характер двусторонних отношений, отвечает на запросы белорусской стороны положительно, давая уникальную цену на нефть и даже до последнего времени на газ, который, и вы сейчас меня об этом спросите, конечно же, должен продаваться по цене в рамках заключенных и подписанных контрактов. Но это не исключает, что мы не можем садиться за стол переговоров и договариваться».

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Оценивая перспективу снижения стоимости российского газа для Белоруссии, дипломат сказал: «Мы должны трактовать условия рыночных отношений не так, как это выгодно одной из сторон, а так, как требует мировая практика. А заключенные контракты должны исполняться».

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Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко заблокировал подписание парафированных Минском и Москвой «дорожных карт» по углублению экономической интеграции, застопорив реализацию договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. В ходе круглого стола «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи» завотделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян констатировала: У России нет конкретно сформулированной и абсолютно понятной стратегической цели экономического взаимодействия с Белоруссией. Завотделом Белоруссии этого же института Александр Фадеев обратилвнимание на то, «что интеграция подразумевает под собой не только экономическую, но и гуманитарно-социальную», однако в этих измерениях союзного строительства нет подвижек.

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