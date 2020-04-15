Минск, , 17:05 — REGNUM В ответ на запрос белорусской стороны Москва оказала и продолжает оказывать официальному Минску помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в опубликованном сегодня, 15 апреля интервью белорусскому порталу tut. by заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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Российский посол ознакомился с опубликованным 10 апреля скандальным интервью главы МИД Белоруссии Владимира Макея. В нём глава дипломатии постсоветской республики предъявил претензии России, в том числе по вопросу оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Министр, а до него белорусский вице-премьер Игорь Петришенко убеждали общественность в том, что Минск не обращался к Москве за помощью.

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«Да, это был формализованный запрос белорусской стороны», — сказал посол России, отвечая на вопрос белорусского издания.

Мезенцев отметил, что санитарные службы России и Белоруссии «находятся в очень плотном профессиональном диалоге». По его словам, прав был руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков, говоривший о российской помощи Белоруссии, а не чиновники постсоветской республики, имитировавшие удивление.

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«В ответ на обращение руководителя Государственной санитарной службы Белоруссии руководители координационного Совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова и Анна Попова приняли решение об оперативном ответе и поставке диагностического материала для проведения 10 тысяч тест-систем. Они были доставлены из Москвы на белорусском, что тоже символично, рефрижераторе, и мы их передали в Центр гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья. Много это или мало? В запросе было обозначено 10 тысяч. Было бы обозначено больше, мы наверняка также быстро ответили бы на запрос, как говорится, цифра в цифру», — сказал российский посол.

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Мезенцев уточнил, о какой помощи говорил Песков: »Да, еще были доставлены 140 наборов тест-систем для выявления коронавируса на 14 тысяч исследований. Также позавчера, это важный эпизод, но не хочу из него делать сверхсобытие или эпохальный этап, замгубернатора Гродненской области принял от России 50 тысяч респираторов «Лепесток» высокой степени защиты, которые будут направлены на обеспечение защитой медперсонала в Гродненской области. В том числе эти респираторы будут использоваться больничным персоналом, задействованным для обеспечения безопасности многонационального коллектива на площадке строительства АЭС. Часть респираторов — 7 тысяч — мы передали в больницы Островца, Сморгони, Ошмян».

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Издание сообщило также, что Москва прорабатывает поставку других материалов, которые Минск запросил нотой от 1 апреля. Среди нужд белорусских медиков значатся: концентраторы кислорода и расходные материалы, респираторы 3-го класса защиты, защитная одежда и защитные очки, аппараты ИВЛ. Помимо этого Россия в рамках ПРООН перераспределяет финансовые средства своего взноса, предусмотренные на проект «Содействие развитию Белоруссии при вступлении ВТО» — так Белоруссия получит дополнительно респираторы и экспресс-тесты .

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