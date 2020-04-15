Минск, , 17:00 — REGNUM Белоруссия граничит с США, так как является частью Союзного государства. Теперь оно проходит проверку коронавирусной угрозой, считает посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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В интервью белорусскому порталу tut. by российский посол так охарактеризовал созданную пандемией ситуацию: «Экзамен на технологическое реагирование, на санэпиднормы, на дезинфекцию, на способность построить новые больницы и обеспечить безопасность миллионов людей. И в то же время это нравственное испытание нашей человеческой надежности, открытости, порядочности, готовности протянуть руку помощи соседу, другу, брату».

Также читайте материалы сюжета: Союзное государство России и Белоруссии«И мне кажется, что ни Россия, ни Белоруссия как государства, ни мы как представители братских народов, не имеем права с линейкой, калькулятором считать, кто чуть больше к кому сделал шагов навстречу, на сколько сантиметров стал ближе друг к другу, сколько килограммов гуманитарной помощи довезено или не довезено. Если мы только встанем на этот путь, мы точно станем слабее. И мы точно вызовем вопросы, а порой и усмешки тех многих и многих, кто за нами наблюдает. У нас не все друзья и не все, даже в наших странах, с горением в сердцах занимаются упрочением союзнических отношений, не все готовы во что бы то ни стало добиться успеха Союзного государства», — сказал посол России.

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Российский дипломат выразил убеждение «что в главном у руководства наших стран, у руководства внешнеполитических ведомств, регионов позиции одинаковые в том, что друг без друга мы не можем, друг без друга мы слабее».

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Дмитрий Мезенцев напомнил, что 8 декабря 1999 года президентами Борисом Ельциным и Александром Лукашенко был подписан Союзный договор. Этот документ дипломат назвал «удивительным», «потому что он предопределил на годы тот формат интеграции, которая призвана по определению сделать нас сильнее, конкурентоспособнее и ближе друг к другу».

«Потому что в рамках Союзного государства у белорусов граница не только за Брестом и Гродно, граница — это Приморье, Хабаровск, это граница с Америкой у пролива Витуса Беринга. Это наше единое Союзное государство. Другое дело, как мы распорядились сами и как мы хотим перепрыгнуть пропасть в два прыжка и до какой степени готовы следовать духу и букве Союзного договора», — добавил представитель официальной Москвы.

Оценивая перспективу подписанного 20 лет назад договора, Мезенцев сказал: «Пусть народы определят, как они хотят жить. Можно закрыться в маленьком уютном доме и не видеть мир вокруг, а можно укреплять союзы с братьями, коллегами, партнерами во благо собственного интереса и во благо того, чтобы мир становился безопаснее. Но если вы подталкиваете меня к ответу, что лучше выстроить границу, которой нет с 1999 года, значит, те политики, пример которых у вас перед глазами, мировые лидеры, не убедили вас в том, что объединение усилий лучше, чем оптимизация в своем маленьком доме, квартире, усадьбе и так далее. А меня они убедили. Объединение и союз всегда лучше индивидуальной судьбы с книжкой в руках на диване при плотно закрытой двери собственного дома».

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