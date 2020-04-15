Москва, , 16:50 — REGNUM Власти Молдавии не удержались от соблазна использовать возникшую ситуацию с пандемией для того, чтобы «побудить Приднестровье к реинтеграции», и в этом направлении особо активна молдавский вице-премьер Кристина Лесник. Об этом ИА REGNUM 15 апреля заявил депутат Государственной думы Константин Затулин.

Напомним, что с момента возникновения эпидемии коронавируса власти Молдавии фактически ввели «гуманитарную блокаду» Приднестровья, задерживая на границе поставки лекарственных препаратов, медицинского оборудования и других товаров, необходимых населению республике для борьбы с эпидемией. При этом вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Кристина Лесник заявила, что из-за закрытия молдавско-приднестровской границы проживающие в ПМР граждане Молдавии не могут воспользоваться возможностями молдавской медицины.

Читайте также: Молдавия душит Приднестровье в блокаде и обвиняет в «самоизоляции»

Читайте также: Бесчеловечность: Молдавия задержала запчасти для ИВЛ для Приднестровья

«Я уже несколько раз обращался в правительство Российской Федерации, к заместителю руководителя Администрации президента Дмитрию Козаку, к своим коллегам в Государственной думе, передавая озабоченность складывающимся на данный момент положением в взаимоотношениях Молдавии и Приднестровья. Конечно, нельзя не обратить внимание на те варварские действия, которые, особенно на первых порах, предпринимал Кишинев для того, чтобы заблокировать Приднестровье и принудить его к каким-то капитулянтским действиям по отношению к Молдавии. Это недостойно, это не соответствует декларациям действующего президента Молдавии, который у нас здесь как правило выступает с позиции, что он за переговорный процесс с Тирасполем», — отметил российский парламентарий.

По словам Затулина, отрадно то, что администрация президента России все это понимает и прилагает усилия с целью помочь Приднестровью. Депутат напомнил, что Москва направила по запросу Тирасполя тесты на коронавирус.

Константин Затулин «Наверное, можно было бы сделать и больше для Приднестровья в создавшейся ситуации, но из-за Украины и Молдавии, которая не отказывает себе в соблазне воспользоваться этой ситуацией, это затруднительно. Я считаю, что это лишний повод для того, чтобы мы сейчас, обсуждая в Государственной думе принятый вчера законопроект о поправках в Закон о гражданстве, все-таки учли необходимость упрощения процедуры вступления в российское гражданство для людей, живущих в Приднестровье, без необходимости их выхода из другого гражданства и без необходимости их обязательного переезда в Россию. Мне кажется, что это ассиметричный шаг, не прямо отвечающий на вызовы, которые формирует Молдавия по отношению к Приднестровью, но это знаковый шаг, который помог бы кого-то вразумить».

По мнению депутата, Молдавия уже давно «идет по пути, который ни к чему хорошему не приведет», так как он только усиливает враждебность между разными берегами Днестра, загоняет этот конфликт вглубь и «не дает никаких позитивных импульсов для того, чтобы прийти к какому-то согласию».

Отвечая на вопрос, может ли Россия, ради оказания дополнительного давления на Кишинев, пересмотреть свои договоренности по кредитам и скидкам на газ с Молдавией, Затулин заявил, что, если Россия пойдет по этому пути, она просто подыграет тем силам Молдавии, которые заведомо выступают против России.

«Молдавия, по сути, расколота по политическому признаку. С учетом этого, вряд ли такой шаг будет конструктивен со стороны России. Нельзя наносить своими руками урон своему же собственному влиянию. Я думаю, что здесь надо идти по другому пути и жестче требовать от властей Молдавии. Но не надо предпринимать демонстративных действий, которые будут отталкивать от действующего президента и его политических союзников население Молдавии. Нашей целью в этой ситуации не может быть свержение Игоря Додона или его проигрыш на выборах, который уже намечены на конец этого года. В этом, безусловно, сложности и противоречия российской политики, но такова ситуация. Разрыв урегулирования между Молдавией и Приднестровьем в перспективе ведет к поражению пророссийских сил Молдавии или тех сил, которые ориентируются не только на Запад. Я не обольщаюсь на счет пророссийскости Додона или Социалистической партии, но надо признать, что если переговоры между Приднестровьем и Молдавией закончится крахом, то в этом случае государственность Молдавии вообще не гарантирована на перспективу. Она неизбежно как астероид свалится на поверхность планеты под названием Румыния», — полагает Константин Затулин.

Читайте также: Выделение Молдавии российского кредита нелогично и несправедливо