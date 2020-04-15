Москва, , 16:45 — REGNUM Противоэпидемические меры не вызвали значимого скачка в официальной безработице. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России с правительством России.

«Сейчас в Российской Федерации зарегистрировано 735 тыс. безработных, и с начала года их количество увеличилось на 44 тыс. человек. Годом ранее в это же время в центрах занятости было зарегистрировано 813 тыс. человек, поэтому сведения об официально зарегистрированной безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учёта особенностей нерабочих дней», — заявил Путин.

«Чтобы иметь объективную картину, был развёрнут онлайн-мониторинг, который фиксирует количество граждан, переведённых в режим неполной занятости и на удалённую работу», — подчеркнул он.

К сервису подключены почти 100 тыс. организаций с численностью персонала 12 млн человек, что соответствует показателю в 20% от всех занятых в РФ.