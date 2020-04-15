Псков, , 16:54 — REGNUM В Псковской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции грядут новые запреты. Так, в регионе могут запретить даже индивидуальные спортивные занятия на улице, если на этом «будут спекулировать», а также наложить запрет на посещение религиозных учреждений. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба администрации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 15 апреля, провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции.

Как отметил глава региона, в области преодолели первую волну завоза инфекции, впереди предстоит вторая, которой способствует снижение индекса самоизоляции псковичей.

«Сегодня отдельные лица пытаются спекулировать на статьях Конституции о праве каждого на свободу передвижения. Хочу проинформировать, в соответствии с федеральным законом о защите территорий и населения от ЧС региональные власти наделены полномочиями устанавливать обязательные правила поведения для организаций и граждан при введении режима повышенной готовности. У нас такой режим установлен с 5-го марта. Поэтому все принятые ограничительные меры являются законными и обязательными для исполнения», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор предупредил, что в случае неисполнения установленных областным правительством правил, ограничительные меры будут ужесточаться. Так, возможно, на региональных дорогах будет усилен контроль въезжающих и, без веской необходимости в перемещении, автомобилисты будут отправляться обратно. Также в Псковской области могут запретить и спортивные занятия на улице, если на этом «будут спекулировать». При этом налагается запрет на посещение религиозных учреждений.

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Напомним, ранее сообщалось, что согласно оперативным данным на 15 апреля, в регионе выявлено 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Пять человек за всё время скончались, восемь выздоровели.

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