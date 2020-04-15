Москва, , 16:33 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментиировал решение властей США о приостановке финансирования Всемирной организации стравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса.

«Решение США приостановить финансирование ВОЗ входит в острое противоречие с попытками США подтвердить своё «мировое лидерство», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков подчеркнул, что «подлинный лидер не прекращает финансирование организации в момент, когда она более всего нужна миру».

«Это «негативное лидерство» — negative leadership», — отметил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон отказался от уплаты взносов в бюджет ВОЗ «до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса».

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