Москва, , 16:30 — REGNUM В региональные бюджеты будет направлено дополнительно 200 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России.

«Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причём у субъектов федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки, занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощи людям», — заявил Путин.