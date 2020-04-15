Москва, , 16:27 — REGNUM Для предприятий для пополнения оборотных средств будет разработан специальный кредитный продукт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России.

«Предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт — речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. А это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплат авансов поставщикам», — заявил Путин.

«Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам. То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — подчеркнул он.

Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России, указал президент.

«Реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки», — указал он.

Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы.