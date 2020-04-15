Рига, , 16:24 — REGNUM 312 граждан и неграждан Латвии планируют в ближайшее время вернуться в страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому радио.

«Информация о количестве латвийцев заграницей постоянно обновляется и уточняется. Если на момент окончания первых репатриционных рейсов 31 марта в нашем консульском регистре их было 259, то сегодня 312. Тех, у кого нет нужды срочно вернутся в Латвию — многие тысячи», — сказал Ринкевич.

Напомним, с 15 апреля власти Латвии возобновляют репатриционные рейсы.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.