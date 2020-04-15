Душанбе, , 16:23 — REGNUM Таджикистан будет выдворять иностранцев и лиц без гражданства за несоблюдение правил пребывания только при повторном их нарушении. Ряд соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях нижняя палата парламента Таджикистана одобриласегодня, 15 апреля.

Замглавы МВД Таджикистана Икром Умарзодаотметил, что, если иностранец или лицо без гражданства впервые совершают административное правонарушение на территории Таджикистана: правила въезда в пограничную зону, правила проживания или регистрации, то поправки предполагают вынесение им предупреждения или наложение штрафа.

По словам замминистра, в пограничных зонах проживает большое количество семей, имеющих родственников в соседней стране. Поэтому предложенные правительством поправки в Кодекс позволят родственникам, которые проживают по обе стороны границы, чаще навещать друг друга.

Умарзода подчеркнул, что согласно действующему законодательству Таджикистана, если иностранный гражданин или лицо без гражданства были выдворены из страны, то они не могут въехать на территорию Таджикистана в течение пяти лет. Ожидается, что внесённые изменения будут способствовать развитию туризма в стране и созданию благоприятных условий для привлечения иностранных денежных вливаний в экономику Таджикистана.