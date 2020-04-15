Красногорск, , 16:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства.

Глава государства пояснил, что эта безвозмездная помощь может быть направлена в том числе и на выплаты заработных плат сотрудникам.

Путин уточнил, что помощь будет предоставляться из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Требование — сохранение 90 процентов работников на 1 апреля.