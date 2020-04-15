Москва, , 16:17 — REGNUM Малым и средним предприятиям будут обеспечены дополнительные безвозмездные меры финансовой поддержки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России.

«Прошу предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей — дополнительно к уже принятым мерам поддержки, — прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе не выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — заявил Путин.

«Объём поддержки для конкретной компании будет расчитываться с учётом общей численностью её работников по состоянию на 1 апреля текущего года. Исходя из суммы в 12 тыс. 130 рублей на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул он.

Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным, с возможностью дистанционной подачи заявки, подчеркнул президент.

«Прошу правительство предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая», — указал Путин.