Калининград, , 16:09 — REGNUM Режим самоизоляции в Калининградской области продлён до 26 апреля. Об этом сегодня, 15 апреля, на брифинге заявил губернатор области Антон Алиханов.

С 16 апреля в Калининградской области вступает в силу указ губернатора об обязательном наличии разрешения для передвижения граждан внутри региона в период самоизоляции.

За минувшие сутки в Калининградской области выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности заразилось 84 человек, 27 человек выздоровели, от осложнений, вызванных COVID-19 один человек скончался.