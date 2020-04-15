Бишкек, , 16:04 — REGNUM Из-за нехватки врачей-инфекционистов минздрав Киргизии объявил призыв 300 военнообязанных медиков. Об этом на заседании республиканского парламента сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, передает «24.kg».

По словам главы минздрава, в настоящее время в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы 22 врача-вирусолога, 106 эпидемиологов, 31 инфекционист и 159 лаборантов.

ИА REGNUM напоминает, что за все время в Киргизии выявили 449 человек, заразившихся коронавирусом. Пятеро из них умерли. Среди инфицированных оказались 98 медицинских работников.

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