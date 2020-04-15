Лондон, , 15:55 — REGNUM Бывший глава британской службы внешней разведки МИ6 Джон Соуэрс обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусной инфекции, сообщает 15 апреля The Guardian.

С таким заявлением он выступил, комментируя решения президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку та «скрыла» распространение COVID-19.

«В США очень рассержены тем, что виной всему этому, как им кажется, стал Китай», — подчеркнул он, отметив, что Китай уходит от ответственности за то, что именно он стал источником распространения вируса и не смог остановить пандемию с самого начала.

«Был недолгий период времени в декабре и январе, когда китайцы действительно скрывали информацию от Запада», — добавил он.

Кроме того, Соуэрс, в прошлом занимавший пост представителя Великобритании в ООН, указал на то, что пандемия коронавируса стала ударом для международных отношений.