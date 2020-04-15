Лондон, 15 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Бывший глава британской службы внешней разведки МИ6 Джон Соуэрс обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусной инфекции, сообщает 15 апреля The Guardian.
С таким заявлением он выступил, комментируя решения президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку та «скрыла» распространение COVID-19.
Кроме того, Соуэрс, в прошлом занимавший пост представителя Великобритании в ООН, указал на то, что пандемия коронавируса стала ударом для международных отношений.