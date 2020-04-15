Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Южная Корея, являясь союзником США, должна вносить больший вклад в совместную оборону. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны США Марка Эспера.

Известно, что данное заявление глава Пентагона сделал 14 апреля на брифинге министерства обороны США.

Он подчеркнул, что «Южная Корея — богатая страна. Она может и должна платить больше, чтобы помочь как совместной обороне, так и собственной безопасности».

Напомним, что представители США и Южной Кореи провели семь переговоров по вопросам распределения военных расходов, однако так и не достигли компромисса.

Ранее, президент США Дональд Трамп отклонил предложение южнокорейской стороны об увеличении доли Сеула в расходах на 13%, посчитав его «неприемлемым».

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