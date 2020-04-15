Симферополь, , 15:47 — REGNUM Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

«На территории республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан», — сообщила пресс-служба ФСБ России.

Организатором разведывательных операций на территории Крыма в ФСБ назвали начальника подразделения украинской военной разведки, расположенного в Херсоне, полковника Олега Ахмедова. По данным ФСБ, украинский полковник завербовал группу агентов, в состав которой вошла в том числе и «военнослужащая Вооруженных сил России» — она подозревается в том, что в 2017—2018 годах передала представителям украинской военной разведки сведения, которые представляют предмет гостайны. Также в состав группы входил и гражданин Украины — его подозревают в шпионаже на территории Крыма.

В настоящее время Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. На данный момент гражданка РФ отправлена под домашний арест, гражданин Украины арестован.