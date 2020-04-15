Киев, , 15:44 — REGNUM Кабинет министров Украины внёс поправки в постановление, вводящее специальную пошлину в размере 65% на некоторые виды российского угля. Решение об этом было принято 15 апреля на заседании правительства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что изменения предложено внести в перечень видов угля, в отношении которых действует пошлина. Поправки предложено принять, но доработать за один день из-за замечаний минфина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что поправки вступят в силу 1 мая. Другие детали корректировки неизвестны, проект документа не опубликован.

Как сообщало ИА REGNUM, украинское правительство решило с апреля ввести пошлину на российский уголь в размере 65%. Исключение сделано для антрацита и коксующегося угля.

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