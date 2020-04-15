Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Посольство США в Тбилиси поблагодарило сотрудников МВД и министерства обороны Грузии за их работу в дни кризиса, вызванного распространением коронавируса. Сообщение об этом было размещено 15 апреля на странице диппредставителсьтва в соцсети Facebook.

«Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров из министерства внутренних дел и минобороны Грузии. Они находятся на передовой во время кризиса, чтобы Грузия могла справиться с COVID-19», — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства отметили смелость и профессионализм грузинских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии сотрудниками полиции и вооруженных сил оцеплены районы, где выявлены очаги распространения коронавируса. Кроме того, вечером 15 апреля будут установлены посты на въездах в четыре самых крупных города страны, в том числе Тбилиси, чтобы ограничить въезд и выезд из них. Полиция также постоянно патрулирует улицы и выписывает нарушителям режима чрезвычайного положения крупные штрафы.

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