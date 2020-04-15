Киев, , 15:41 — REGNUM 16 апреля в Верховной раде Украины действительно планируется провести внеочередное заседание, заявила сегодня, 15 апреля, украинский политолог Александра Решмедилова.

Ссылаясь на свои источники, эксперт сообщает, что главная тема для парламента Украины — изменения в регламент (видимо, касающиеся принятия т.н. «антиколомойского» закона).

«Посмотрим, останется ли от него (регламента) в результате хоть что-то, или нас ждут очередные руины демократии», — подчеркивает политолог.

В целом же ситуация такова, отмечает Решмедилова, что правительство и парламент на своих внеочередных заседаниях ищут деньги для бюджета, чтобы закрыть дефицит госбюджета.

«Насколько нас ведут в направлении выхода из кризиса или же в сторону создания нового — вопрос очень серьезный и комплексный, тем более, свои нюансы есть за счёт технических бюрократических моментов. Карантинный период работы Рады показал, что есть проблемы у монобольшинства с единством внутри, а также со скоростью нахождения денег для страны», — резюмировала эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее проведение внеочередного заседания Рады планировалось сегодня, 15 апреля, но потом его перенесли. В «Слуге народа» обещает принятие неких законов против «законодательного» спама, однако в политическиой силе пока не уточняют подробности. Принятие «антиколомойского» закона необходимо Украине для получения финансирования от МВФ.

На предыдущем заседании Рады 13 апреля было принято решение о секвестре бюджета и значительном, более чем на 200 млрд гривен, увеличении его дефицита.