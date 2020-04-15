Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Версия истребителя пятого поколения F-35B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (с возможностью вертикального взлёта) совершенно бесполезна для Корпуса морской пехоты США. Кроме того, очень высокие расходы на эксплуатации данных машин станут непосильным бременем для морских пехотинцев.

Такая информация появилась на страницах американского издания The National Interest. Журнал приводит мнение лётчика-испытателя ВМС США Раймонда Даддерара (Raymond Dudderar). В качестве консультанта по военно-воздушным силам Даддерар ещё в 2010 году написал неофициальный, несекретный анализ для адмиралов ВМС с изложением проблем с F-35. Спустя годы он опубликовал свой анализ для общественности.

По мнению Даддерара, ошибка заложена в представлении, какой будет десантная операция Корпуса морской пехоты США в будущем. Он считает, что американское командование по-прежнему опирается на опыт проведения такой операции в далёком прошлом — в ходе сражения за Гуадалканал во время Второй мировой войны, где морская пехота остро ощущала нехватку поддержки с воздуха.

Поэтому все эти годы Корпус жил представлением о необходимости наличия собственных высокоскоростных военно-воздушных сил. Однако меняется тактика и стратегия ведения боя, и данные представления могут быть ошибочными.

Даддерар также отмечает, что мероприятия по защите собственной группировки ВВС от действий противника будут оттягивать у морских пехотинцев массу сил и средств. Кроме того, эксплуатация дорогостоящих F-35B ляжет непосильным бременем на Корпус морской пехоты, а в условиях ведения боевых действий высокой интенсивности, скорее всего, станет просто невозможной.

ИА REGNUM ранее сообщало о планах по сокращению Корпуса морской пехоты США и его адаптации к возможным военным конфликтам с Россией и Китаем.