Идлиб, Сирия, , 15:31 — REGNUM Сирийская арабская армия нанесла 14 апреля 2020 года второй за 24 часа ракетно-артиллерийский удар по силам боевиков на южном фронте в провинции Идлиб. Целью удара были позиции джихадистов у города Аль-Бара, расположенного к северу от города Кафр-Набль.

Обстрел был произведён после того, как исламисты перебросили в этот район дополнительные силы. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой полевой источник.

Сирийские военные внимательно отслеживают ситуацию по линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации. Как только обнаруживается концентрация живой силы и техники боевиков, по данному месту тут же наносится ракетно-артиллерийский удар.

По словам полевого источника издания, недавняя череда обстрелов со стороны сирийской армии связана с отказом джихадистов уйти из оставшихся под их контролем районов к югу от шоссе М4 (шоссе Алеппо-Латакия). Согласно Московскому соглашению от 5 марта 2020 года, боевики должны были отойти на 6 км севернее и южнее трассы М4, однако они отказались это сделать.

Вместо этого боевики неоднократно блокировали российские и турецкие войска на маршруте их патрулирования по трассе М4. Кроме того, джихадисты активно привлекают к протестным акциям на шоссе местное население, которое якобы против присутствия российских военных. По факту проведения данных мероприятий идёт съёмка видеоматериалов, которые потом массово размещаются в интернете.