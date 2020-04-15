Париж, , 15:30 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о выделении премии персоналу больниц в размере 1500 евро, передает BFM TV.

«Премия в размере 1500 евро будет выплачена всем сотрудникам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом в больницах, наиболее пострадавших отделениях, а также персоналу служб, принимающих пациентов», — заявил премьер-министр Франции.

Кроме того, весь медицинский персонал в больницах получит премию в размере 500 евро.

«Помощь медсестрам обойдется государству в 1,3 млрд евро», — уточнил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что представит «полный план выхода из изоляции» задолго до 11 мая.

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