Москва, , 15:20 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжает взаимодействовать с Россией для оказания помощи Сирии, заявила пресс-секретарь отделения МККК в РФ Галина Бальзамова.

«Мы продолжаем взаимодействие с Россией по вопросам оказания помощи в Сирии», — сказала она в интервью ТАСС.

Она напомнила, что гуманитарная операция, которую осуществляет МККК в Сирии, является для организации самой крупной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сирии заявили, что США игнорируют угрозу эпидемии коронавирусной инфекции в САР и не принимают во внимание мнение ООН о необходимости смягчения санкций. Это мнение власти США считают недостаточным, даже если речь идет о выживании всего сирийского народа.

Читайте также: Россия и Сирия призвали к давлению на США для отмены санкций