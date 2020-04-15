Пекин, , 15:14 — REGNUM Китай выразил серьёзную обеспокоенность по поводу решения президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения и призвал Вашингтон «серьёзно отнестись к своим обязательствам и поддержать лидирующую роль ВОЗ». Об этом сегодня, 15 апреля, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

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«Это решение США ослабит потенциал ВОЗ и подорвёт международное сотрудничество в области борьбы с эпидемией, затронет все страны мира, в том числе Соединённые Штаты», — уверен представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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«Являясь самым авторитетным и профессиональным международным учреждением в области глобальной безопасности общественного здравоохранения, ВОЗ играет незаменимую роль в реагировании на глобальные кризисы общественного здравоохранения», — подчеркнул дипломат, указав на центральную координирующую роль организации в период пандемии.

Чжао Лицзянь добавил, что Китай будет оказывать поддержку ВОЗ в её важной миссии по борьбе со вспышкой коронавируса на глобальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты отказались от уплаты взносов во Всемирную организацию здравоохранения «до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса».

Подобное решение американского лидера, принятое во время мирового кризиса в области здравоохранения, создатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал очень опасным. По его мнению, ВОЗ удатся замедлить распространение заболевания, вызванного коронавирусом.

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