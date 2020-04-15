Ташкент, 15 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Послом Узбекистана в Азербайджане назначен Бахром Ашрафханов, сообщили 15 апреля в пресс-службе узбекистанского министерства иностранных дел.
Ранее дипломат занимал пост исполнительного директора внебюджетного пенсионного фонда при министерстве финансов республики. С февраля по сентябрь 2019 года работал заместителем министра финансов по социальным вопросам.
Бахром Ашрафханов родился в 1969 году. В 1990 году окончил Ташкентский политехнический институт, в 1993 — государственный экономический университета, в 1994 году — университет Кентукки.