Вашингтон, 15 апреля 2020, 15:01 — REGNUM Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон поддержал решение Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Соответствующее заявление Болтон сделал 15 апреля на своей странице в Twitter.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что он поручил своей администрации приостановить финансирование ВОЗ до проведения оценки ее роли организации в обострении общемировой ситуации с коронавирусом.