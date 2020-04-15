Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон поддержал решение Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Соответствующее заявление Болтон сделал 15 апреля на своей странице в Twitter.

«Приостановка финансирования ВОЗ со стороны США — это верный ответ на ее связанные с коронавирусом провалы и китайское влияние», — подчеркнул Болтон.

«Этот шаг должен стать четким предупреждением всей системе ООН, что США не смирятся с тем, как плохо организация показала себя в ситуации с COVID-19», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что он поручил своей администрации приостановить финансирование ВОЗ до проведения оценки ее роли организации в обострении общемировой ситуации с коронавирусом.