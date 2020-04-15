Киев, , 14:55 — REGNUM Перед пасхальными праздниками на Украине могут возникать провокации с призывами нарушать карантин и мероприятия, связанные с обеспечением безопасности, заявил 15 апреля президент страны Владимир Зеленский в ходе ежедневного совещания.

Президент подчеркнул, что скопление людей на праздники, на богослужениях — сегодня самое опасное, что только может быть.

«Поцелуи, причащение, пребывание рядом — это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать, что отвечает не только за себя… но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и окружающих людей», — подчеркнул Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Украины ужесточил запрет на проведение религиозных собраний, запретив все массовые мероприятия, включая религиозные. Несмотря на это, на Вербное воскресенье в церквях страны, только опо официальной статистике, побывало 126 тыс. человек.

Сегодня же министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство не может вмешиваться в дела церкви, но просит людей на Пасху оставаться дома.