Киев, , 14:52 — REGNUM Послом Украины в Узбекистане назначен Николай Дорошенко, который ранее представлял республику в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Узбекистан тоже Восток, тоже Азия, культурно важная и экономически перспективная», — написал новый посол на своей странице в Facebook. Дорошенко добавил, что готов работать над новым этапом в двусторонних отношениях.

Николай Дорошенко работал послом Узбекистана в Киргизии с 2015 по 2017 год. Он также занимал различные должности в центрально аппарате МИД, администрации президента Украины и Совете национальной безопасности и обороны.