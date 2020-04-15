Бишкек, , 14:44 — REGNUM Комендант столицы Киргизии Алмазбек Орозалиев одобрил сокращение комендантского часа в Бишкеке на два часа. Теперь он будет действовать с 21:00 до 06:00, а не как ранее — с 20:00 до 07:00.

Время действия комендантского часа сократили и во втором самом крупном городе республики — Оше, а также в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области. Соответствующее распоряжение подписал комендант Малик Нурдинов.

ИА REGNUM напоминает, что комендантский час начал действовать в киргизской столице после введения режима чрезвычайного положения 25 марта 2020 года. Режим ЧП и комендантский час будут действовать в отдельных городах и районах Киргизии как минимум до 30 апреля 2020 года.