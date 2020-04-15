Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Петербургский депутат Максим Резник призвал городские власти Северной столицы не повторять практику московских пропусков в период карантинных мер по коронавирусу. Об этом он заявил на заседании городского парламента 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Резник попросил полномочного представителя губернатора Петербурга в ЗакСе Юрия Шестерикова прокомментировать эту идею.

«Не только я обратил внимание, что правительство Петербурга в хвосте политики [мэра Москвы Сергея] Собянина плетется, через неделю принимая меры, которые до этого приняли в Москве», — заметил Резник.

В связи с тем, что в столице ввели пропускную систему, он поинтересовался у Шестерикова, обсуждаются ли в Смольном аналогичные планы.

«Мы не считаем, что мы плетемся в хвосте», — ответил на это Шестериков. При этом планы Смольного по борьбе с коронавирусом он отказался комментировать, вновь заявив, что у него, как полпреда губернатора, нет таких полномочий, и отослал Резника за новостями в оперативный штаб.

Резник призвал коллег изучить опыт Москвы, почитать соцсети и посмотреть, что там происходит с введением пропускной системы.

«Если вы введете это в Петербурге, это только усугубит все недостатки уже принятых мер. Мы получим еще больший произвол, бардак, коррупцию и блат, которые многие помнят еще по советским временам», — заявил беспартийный депутат.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло 5 человек. Выздоровело 170 человек, из них 7 — за последние сутки.