Москва, , 14:38 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») допустила, что коронавирус мог появиться искусственно и призывает провести проверку всех лабораторий в мире.

«Я допускаю, что новая коронавирусная инфекция могла появиться в результате лабораторных исследований. Особо отмечу, я не специалист, это всего лишь мое мнение», — отметила Поклонская в соцсетях.

Такой вывод она сделала, основываясь на отсутствии реальных мировых механизмов по контролю за деятельностью разного рода лабораторий по разработке бактериологического или биологического оружия.

«Необходимо провести проверку всех существующих в мире биологических лабораторий», — делает вывод Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский также заявлял о том, что коронавирус может иметь искусственное происхождение. Опасные заболевания странным образом последние годы появляются именно в азиатских странах, а также в тех регионах, которые «мешают» США, говорил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский связал коронавирус с противостоянием США и Китая