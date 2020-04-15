Оренбург, , 14:33 — REGNUM В Оренбурге закрывают доступ на кладбища в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Решения о проведении Радоницы, 28 апреля, примут позже, исходя из эпидобстановки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«Да, решение непростое, и кто-то с ним будет не согласен. Но мы вынуждены идти на подобные меры, чтобы предотвратить массовое скопление людей, как следствие — возможное распространение болезни», — подчеркнул глава Оренбурга Владимир Ильиных.

Решение об ограничительной мере принято 15 апреля на заседании муниципального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Частному и общественному транспорту запрещен въезд на территорию кладбищ. Исключения сделают для церемоний прощания, при этом власти рекомендуют максимально ограничить количество людей в процессиях.