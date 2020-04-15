Тюмень, , 14:20 — REGNUM Пресс-секретарь Тюменского государственного университета Елена Дружинина стала заместителем министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Соответствующее распоряжение было подписано председатель правительства России Михаилом Мишустиным и опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Елена Сергеевна Дружинина Пресс-служба Тюменского государственного университета

В Минобрнауки России Елена Дружинина будет курировать вопросы взаимодействия со СМИ, популяризации российской науки, продвижения российского образования за рубежом, молодежную политику и трудоустройство студентов, сообщается на сайте Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Елена Дружинина окончила ТюмГУ по специальностям «филология» и «юриспруденция». В 2013 году возглавила управление стратегических коммуникаций университета. В 2019 году была назначена спецпредставителем Западно-Сибирского научно-образовательного центра от Тюменской области в Москве.

«Елена Сергеевна Дружинина — человек стратегического мышления, феноменального трудолюбия и большого практического опыта. Гордимся и желаем успехов!» — высказался о новом назначении коллеги врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.