Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Петербургских чиновников могут обязать отвечать гражданам в социальных сетях. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении в городском парламенте на заседании 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ приравнивает сообщения в соцсетях к официальным обращениям горожан. После его принятия главы районов и комитетов должны будут отвечать на них в установленном порядке.

По словам единоросса Дениса Четырбока, режим самоизоляции подтолкнул авторов к скорейшему рассмотрению этой инициативы.

Заметим, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал от глав районных администраций реагировать на сообщения, которые петербуржцы оставляют на странице губернатора «ВКонтакте», не дожидаясь, пока аппарат Беглова свяжется с конкретным районом.