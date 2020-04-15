Москва, , 14:08 — REGNUM Статья New York Times, в которой Россию обвиняют в распространении дезинформации о системе здравоохранения США, является низкопробной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не считаем, что подобные низкопробные публикации заслуживают хоть какой-то реакции», — сказал Песков на просьбу прокомментировать данную статью.

Представитель Кремля также выразил сожаление, что такие «солидные и уважаемые издания все больше и больше публикуют подобной ерунды».

Напомним, New York Times 13 апреля опубликовало статья, в которой утверждается, что Россия якобы стоит за многолетней кампанией по дискредитации системы здравоохранения Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорит о том, что для Вашингтона главное сейчас — найти «виноватых» в сложившейся ситуации.

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