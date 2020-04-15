Стокгольм, , 15:31 — REGNUM Любой, кто уличает расизм в преступлениях мигрантов, направленных на шведов, сам является расистом. Такое мнение в Риксдаге озвучила представитель Левой партии Линда Снекер. Об этом 14 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

По словам политика, рассуждения о грабежах, совершаемыми мигрантами, являются «расистскими», потому что они «нормализуют расизм» против мигрантов.

Она подчеркнула, преступления на почве ненависти против мигрантов должны быть выявлены и бороться с ними становится сложнее.

По словам Линды Снекер, все дебаты о грабежах являются унижением, а тыканье пальцем на отдельных мигрантов является «расизмом». Она высказал такое мнение в ходе парламентских дебатов.

«Это не новые дебаты. Они ведутся уже более 20 лет», — заявила политик, отметив при этом, что такие рассуждения и дебаты по преступлениям, совершенными мигрантами, «нормализуют расизм».