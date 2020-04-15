Москва, , 14:06 — REGNUM Список ответственных лиц за снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге передан в Следственный комитет России. Об этом заявили 15 апреля в Российском военно-историческом обществе (РВИО), сообщает ТАСС.

Соответствующий список передан в рамках расследования уголовного дела о демонтаже памятника. Представитель РВИО затруднился назвать конкретные имена, которые попали в список.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Праге снесли памятник освободителю столицы Чехословакии маршалу Ивану Коневу. Соответствующее решение было принято на уровне властей района, в котором установлен памятник.