Брюссель, , 14:02 — REGNUM

В условиях пандемии «единство стран НАТО« по объективным причинам продолжит размываться, и лидеры блока будут компенсировать эти распри раскручиванием темы «российской угрозы», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 апреля, комментируя информацию о проведении видеоконференции министров обороны стран-членов НАТО.

Как сообщалось ранее, единственной темой конференции заявлена борьба с последствиями пандемии. Министры обсудят, как использовать военных для более эффективной борьбы с распространением вируса, не переставая при этом решать основную задачу альянса, то есть «сдерживать Россию». Кроме того, в числе задач ‑ и борьба с «дезинформацией» о мерах НАТО в отношении пандемии: она, по мнению руководителей альянса, исходит «из других стран».

«Странно было бы, если бы распространение новой болезни, пусть и тяжёлой, поменяло характер НАТО. Альянс создавался против России, всегда был антироссийской военно-политической организацией и таковой останется. Поэтому и решать задачу борьбы с распространением COVID-19 НАТО будет, не просто продолжая свою агрессивную политику в отношении нашей страны, но и, вполне вероятно, усиливая её.

Свою собственную неготовность к борьбе с последствиями новой коронавирусной инфекции натовцы, как мы вчера поняли по позиции США, попытаются «прикрыть» обвинениями в адрес Китая. В адрес нашей страны уже прозвучали обвинения в том, что мы пропагандистски мешаем западным странам «совершенствовать» свои системы здравоохранения. Теперь вот готовы обвинения в использовании тематики пандемии для внесения раскола в ряды стран НАТО.

Думаю, однако, что единство стран НАТО будет объективно размываться. Прежде всего, не будет выполнено известное общее решение о доведении военных расходов членов блока до 2% от национального ВВП. Этого и в последние пять лет не произошло, и тем более не произойдёт в условиях экономического кризиса, который начался, естественно, не из-за пандемии, но был ею усилен.