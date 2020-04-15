Тбилиси, , 14:06 — REGNUM Грузия в скором времени обнищает так, как это было в 90-х годах прошлого века. Об этом написал недавно осужденный бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили на своей странице в Facebook.

«Я не вижу проблемы в том, что нахожусь в тюрьме <…> Проблема в том, что страна в ближайшие 2−3 месяца окажется на грани обнищания уровня 90-х годов», — написал бывший военный министр.

Окруашвили указал на то, что экономическое положение Грузии зависит от помощи со стороны США и Евросоюза. Нарушая взятые перед ними обязательства, власти, по мнению экс-министра, рискуют остаться без финансовой поддержки.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что грузинское правительство договорилось с международными кредитными организациями о финансовой помощи в размере $3,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Окруашвили 13 апреля в Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в беспорядках в Тбилиси летом 2019 года. В оппозиции это расценили, как использование судебной системы против политических оппонентов вопреки договоренностям, достигнутым при подписании соглашения 8 марта при содействии послов США и стран Европы.

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