Тирасполь, , 13:54 — REGNUM «Даже в условиях общей беды — опасной инфекции — кишинёвские власти не отказываются от мысли подчинить Приднестровье», — заявил, как передает ИА REGNUM, депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов, комментируя обвинения Молдавии в адрес Приднестровья и требование созвать экстренное заседание в переговорном формате «5+2» на фоне введенной самим Кишиневом гуманитарной блокады ПМР во время пандемии коронавируса.

По его словам, попытки Молдавии изобразить необходимость экстренного обсуждения ситуации в ПМР призваны отвлечь внимание от дальнейшего усложнения ситуации в самой Молдавии, а также создать Приднестровью дополнительные сложности, уже имиджевого характера, чтобы облегчить давление на ПМР на других направлениях (ввоз лекарств и прочих товаров).

«К сожалению, эта стратегия показывает, что даже в условиях общей беды — опасной инфекции — кишинёвские власти не отказываются от мысли подчинить Приднестровье. Как заявляла ранее та же госпожа Лесник (вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» — прим. ИА REGNUM), «закрытие украинской границы на приднестровском участке — это тот случай, который мы рассматриваем в качестве будущей модели реинтеграции страны».

Кроме того, Лесник пошла ещё дальше, фактически выступив против прямой помощи Приднестровью со стороны России. «В Приднестровье решили создать свою лабораторию по тестированию на COVID-19, чтобы не возить пробы в столицу Молдавии. Россия прислала в Тирасполь 5000 высококачественных тестов. Кишинев не одобрил инициативу приднестровцев», — отметил Сафонов.

Кристина Лесник тогда заявила, что «все тесты и какая-либо другая поддержка извне должны проходить только через Кишинев». «Тот факт, что Тирасполь изъявил желание создать собственную лабораторию, мы не одобряем», — добавила чиновница.

«Эта стратегия давления ясно видна не только в Приднестровье, но и в России», — отметил Сафонов.

Как заявил председатель Комитета Государственной думы России по делам СНГ Леонид Калашников, «можете себе представить, в каком положении находится Приднестровье, у которого с одной стороны Украина, а с другой — Молдавия, предпринимающая такие недружественные действия? Поэтому я не могу к этому относиться иначе как отрицательно и считаю, что руководство в Кишиневе должно помнить, что завтра, когда все нормализуется, эти факты никто не забудет. Прежде всего в самом Приднестровье».

Калашников добавил, что в такие времена, когда обычным людям тяжело и они подвержены риску заражения, «проверяется истинность намерений и истинность самой дружбы, о которой говорят два, по сути, самостоятельных государства».

«Таким образом, вместо сотрудничества перед лицом общей опасности руководство Молдавии предпочитает старые методы давления. Но, поскольку эти методы старые, они, как и прежде, не сработают. Приднестровско-российское сотрудничество, как и раньше, не позволит им осуществиться», — подвел итог Андрей Сафонов.

ИА REGNUM напоминает, что в разгар пандемии коронавируса Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР. Автомобили с медикаментами для Приднестровья простояли на молдавско-украинской границе около недели, и часть из них пропустили только после вмешательства международных посредников.

Затем Молдавия почти на неделю задержала направлявшийся в Приднестровье груз запчастей для аппаратов искусственной вентиляции легких. Как сообщил Первый приднестровский телеканал, в условиях, когда Украина закрыла границу с ПМР, груз был направлен через Молдавию и там застрял, простояв шесть дней.

Вслед за лекарствами и медицинским оборудованием Молдавия заблокировала ввоз в Приднестровье компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

В условиях пандемии Молдавия сохраняет и банковскую блокаду, в результате чего пожилые жители ПМР в условиях эпидемии вынуждены ездить в населенные пункты соседней Молдавии, где выявлены сотни зараженных, чтобы снять пенсии со своих карточек.

Отметим, что вся власть в Молдавии сейчас принадлежит президенту Игорю Додону и его Партии социалистов, позиционирующих себя как «друзей Москвы» и пытающихся использовать «российских партнеров» для поглощения Приднестровской Молдавской Республики.

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