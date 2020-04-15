Минск, , 13:47 — REGNUM «Продолжается подготовка механизированной колонны к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сообщила сегодня, 15 апреля, пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Там отметили, что «тренировки и проведение парада являются составной частью боевой подготовки войск». В частности, в течение 5 часов три раза в неделю водители преодолевают около 60 километров, а всего за время подготовки к параду — около 300 километров.

По планам организаторов праздничного мероприятия, в составе механизированной колонны пройдут 18 парадных расчётов во главе с легендарным танком Т-34. Всего будет задействовано 185 единиц техники, а общая длина колонны составит около 2 километров.

«Отличительной особенностью парада этого года станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники от Вооружённых сил, парадный расчет легкобронированных автомобилей «Лис» от внутренних войск МВД, парадный расчет от Государственного военно-промышленного комитета, представленный двадцатью семью новейшими образцами вооружения и военной техники», — отметили в белорусском министерстве.

В механизированной колонне пройдут танки, бронетранспортеры, бронемашины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, системы реактивного залпового огня «БелГрад» и «Полонез». В частности, будут продемонстрированы автомобили «Богатырь» и «Дракон», бронированные транспортные средства «Кайман», а также «уникальные, обладающие самыми передовыми и современными технологиями средства и комплексы войск связи Вооруженных сил, произведенные на отечественных предприятиях».

Напомним, эксперты ВОЗ по итогам посещения Белоруссии выступили 11 апреля перед общественностью и озвучили свои предварительные рекомендации. В частности, они рекомендовали властям воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Также напомним, власти Белоруссии препятствуют государственной регистрации общественной организации «Бессмертный полк», а также проведению в городах постсоветской республики шествий участников одноименной международной акции. Министерство юстиции Белоруссии препятствует реализации законных прав и интересов граждан республики. Против шествий выступают власти Витебска и Минска.

Отметим, что после прихода Александра Лукашенко к власти в 1994 году парады 9 мая были отменены, исключение составляют юбилейные даты. В 2019 году Лукашенко дважды заявил, что для него Отечественные войны являются «не нашими».

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