Бишкек, , 13:40 — REGNUM Представители правительства Киргизии договорились со своими коллегами из Китая о восстановлении работы пограничного пункта пропуска «Иркештам» на киргизско-китайской границе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Во внешнеполитическом ведомстве республики отмечают, что открыт он будет исключительно для грузовых перевозок двух стран.

Вопрос о частичном возобновлении работы КПП «Торугарт» власти Киргизии и Китая рассмотрят позже — с учетом дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в регионе.

ИА REGNUM напоминает, что граница между Киргизией и Китаем была закрыта 29 декабря 2019 года на период празднования китайского Нового года. Однако ее открытию в середине января 2020 года помешала вспышка коронавирусной инфекции, произошедшая в КНР, а затем и в Киргизии.