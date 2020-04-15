Рига, , 13:37 — REGNUM Через две недели власти Латвии ожидают от эпидемиологов план по смягчению введённых ранее ограничений из-за пандемии. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью программе 900 секунд на канале TV3.

«Если сравнить с другими государствами Европы, введённые в Латвии ограничения самые либеральные. Нам нужно увеличить объём тестов, чтобы контролировать распространение коронавируса и понимать — какие шаги предпринимать, для ограничения этого», — сказал Кариньш.

В конце апреля, по словам премьер-мистра Латвии, в стране ожидается вспышка заболеваемости COVID-19, после чего пандемия должна также резко пойти на спад.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.