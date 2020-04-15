Москва, , 13:33 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал США в связи с пандемией коронавируса снять блокаду с Кубы, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

«Партия «Справедливая Россия» настойчиво призывает Соединённые Штаты к немедленной полноформатной отмене блокады и иных дискриминационных санкций против Кубы, препятствующих полноценному социально-экономическому развитию страны, и требует безусловного соблюдения принципа суверенного равенства государств и уважения законных прав кубинских граждан», — говорится в заявлении партии.

Ранее Россия призывала генсека ООН к принятию неотложных решений по борьбе с пандемией, в том числе посредством отмены санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19.