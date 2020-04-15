Москва, 15 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь, оказанную в борьбе с распространением коронавируса, сообщили 15 апреля в пресс-службе Кремля.
Во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Собеседники затронули также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Отметим, по состоянию на 15 апреля в Таджикистане не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. В начале апреля Эмоммали Рахмон обратился к России за помощью. Он попросил средства защиты для медработников.